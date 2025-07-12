Два опасных для жизни инцидента произошли с туристами во время отдыха в Караганде и Алматы

В Талгарском районе Алматинской области, в ущелье Маралсай, в ходе патрулирования военнослужащих воинской части 28237 МЧС была найдена туристка, нуждающийся в помощи. 39-летняя женщина по неосторожности упала в обрыв и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

Силами дежурного наряда пострадавшая была оперативно извлечена из труднодоступного места и передана прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

"Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей удалось предотвратить возможные тяжелые последствия". Пресс-служба МЧС РК

Между тем в Карагандинской области, в городе Приозерска, 30-летняя отдыхающая на озере Балхаш не смогла доплыть до берега из-за сильного течения. Она пыталась добраться до спасательного круга, унесенного течением, но не справилась с потоком воды и осталась в воде.

"Спасатели оперативно вытащили ее и доставили на берег. Состояние женщины оценивается как стабильное. Для осмотра и оказания медицинской помощи она была госпитализирована", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что падение 71-летней бабушки едва не закончилось трагедией в Кокшетау.