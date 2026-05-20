Горная прогулка супругов в Карагандинской области закончилась экстренной эвакуацией

Фото: Zakon.kz

В Каркаралинском районе Карагандинской области на вершине "Пик Пионеров" спасатели МЧС провели поисково-спасательную операцию по эвакуации двух туристов, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, утром супружеская пара поднялась в горы, однако во время спуска мужчина сломал ногу, из-за чего самостоятельно пара спуститься уже не смогла. "Для проведения поисков использовался беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось установить местонахождение туристов. После этого сотрудники МЧС поднялись к пострадавшим и благополучно эвакуировали их с вершины. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей супружеская пара была своевременно доставлена в безопасное место", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК. Ранее спасатели Кызылординской области спасли верблюда, который упал в канализационный колодец.

Поделитесь новостью