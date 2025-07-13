Жительница Павлодара напала на школьницу в центре города

13-летнюю девочку избили днем в центре Павлодара. По предварительным данным, на школьницу напала женщина, которая подкралась сзади, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы пояснили, что взрослая женщина подошла к подростку со спины, схватила за волосы, повалила на землю и нанесла повреждения. Инцидент случился 11 июля.

Уточняется также, что школьница с семи лет проходит серьезное лечение, при этом прекрасно учится, общительная и неконфликтная.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Палодарской области Сауле Шакенева:

"Личность женщины, которую подозревают в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней на улице, установлена полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи ст.109-1 "Побои" УК РК".

Также по словам детского омбудсмена, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Потерпевшей девочке предложена помощь психолога.

Ранее в Уральске военнослужащие части 5517 Национальной гвардии во время патрулирования у педагогического института вернули родителям маленького ребенка, который потерялся и остался один на улице.