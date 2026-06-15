Спасатели предотвратили трагедию во время отдыха в Жамбылской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Жуалынском районе на водохранилище "Терис-Ащыбулак" во время патрулирования акватории сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС заметили тонущего 21-летнего парня, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно отреагировали, извлекли пострадавшего из воды и оказали ему доврачебную помощь прямо на месте происшествия.
После стабилизации состояния мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в разрешенных местах.
Ранее сообщалось, что поход на Пик смелых в Баянауле закончился спасательной операцией.
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