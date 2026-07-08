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Происшествия

Автомобиль журналистки угнали на юге Казахстана

Полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля журналиста на юге Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:19 Фото: пресс-служба МВД РК
В Туркестане к полицейским обратилась журналистка. Она заявила, что неизвестные угнали у нее автомобиль, припаркованный возле редакции, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели досудебное расследование. Следователи тщательно осмотрели место происшествия и детально изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. Детали рассказали в пресс-службе МВД РК 8 июля 2026 года.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов удалось установить личность гражданки, угнавшей автомобиль. Ею оказалась безработная местная жительница.

Машину изъяли в качестве вещественного доказательства и отвезли на специализированную стоянку. Следователям еще предстоит выяснить обстоятельства и цель угона.

Журналистка поблагодарила полицейских за оперативность.

"Хочу поблагодарить полицейских за их профессиональные действия. Благодаря их оперативной работе автомобиль был своевременно найден. Также выражаю искреннюю благодарность начальнику Департамента полиции Туркестанской области Арыстангани Заппарову", – отметила владелица автомобиля.

Ранее мы писали, как угоняют машины в Казахстане и какие ошибки автовладельцев помогают угонщикам.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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