АФМ сделало срочное заявление для всех казахстанцев

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 сентября 2026 года заявили о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ, сообщает Zakon.kz.

Такая информация поступила в агентство.

"В письме, адресованном государственному органу, злоумышленники ссылаются на якобы проводимую проверку и запрашивают сведения о гражданине, в том числе его характеристику и иную информацию. Ранее мошенники использовали аналогичную схему: после направления поддельных писем они связывались с гражданами по телефону или через мессенджеры, представлялись сотрудниками АФМ и под различными предлогами пытались получить персональные и банковские данные либо вымогали денежные средства", – рассказали в АФМ.

Ведомство напоминает:

официальные письма агентства направляются исключительно в установленном порядке;

сотрудники АФМ не требуют по телефону предоставить данные банковских счетов и перевести денежные средства;

не следует доверять документам только из-за наличия логотипа, печати или подписи;

при получении сомнительного письма необходимо проверить его подлинность через официальные каналы агентства.

"Не передавайте неизвестным лицам персональные и банковские данные и не переводите денежные средства по их указанию. При возникновении сомнений обращайтесь в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-79", – просят казахстанцев.

АФМ призывает граждан и организации быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

В налоговых органах ранее предупредили казахстанцев о тревожных звонках и сообщениях о якобы "несданной декларации", "ошибках в отчетности", "расследовании" или "немедленной блокировке банковских счетов". Это делают мошенники, чтобы в итоге получить доступ к личной информации.