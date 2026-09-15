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Общество

АФМ сделало срочное заявление для всех казахстанцев

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 09:10 Фото: АФМ РК
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 сентября 2026 года заявили о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ, сообщает Zakon.kz.

Такая информация поступила в агентство.

"В письме, адресованном государственному органу, злоумышленники ссылаются на якобы проводимую проверку и запрашивают сведения о гражданине, в том числе его характеристику и иную информацию. Ранее мошенники использовали аналогичную схему: после направления поддельных писем они связывались с гражданами по телефону или через мессенджеры, представлялись сотрудниками АФМ и под различными предлогами пытались получить персональные и банковские данные либо вымогали денежные средства", – рассказали в АФМ.

Ведомство напоминает:

  • официальные письма агентства направляются исключительно в установленном порядке;
  • сотрудники АФМ не требуют по телефону предоставить данные банковских счетов и перевести денежные средства;
  • не следует доверять документам только из-за наличия логотипа, печати или подписи;
  • при получении сомнительного письма необходимо проверить его подлинность через официальные каналы агентства.
"Не передавайте неизвестным лицам персональные и банковские данные и не переводите денежные средства по их указанию. При возникновении сомнений обращайтесь в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-79", – просят казахстанцев.

АФМ призывает граждан и организации быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

В налоговых органах ранее предупредили казахстанцев о тревожных звонках и сообщениях о якобы "несданной декларации", "ошибках в отчетности", "расследовании" или "немедленной блокировке банковских счетов". Это делают мошенники, чтобы в итоге получить доступ к личной информации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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