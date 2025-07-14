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Происшествия

Массовая авария в Алматы: в полиции прокомментировали ДТП

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 22:34 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП города Алматы ответила на запрос редакции Zakon.kz по поводу аварии с участием крана МАЗ, маршрутного автобуса №10 и нескольких легковых машин, сообщает Zakon.kz.

ДТП зафиксировали в Алатауском районе в 18:10.

"Водитель автомобиля марки МАЗ, следуя по Бурундайскому шоссе в восточном направлении, не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с автомобилями Mercedes и Kia, которые следовали попутно. Далее выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом и Subaru", – заявили в полиции.

Уточняется, что в результате аварии пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель Кia.

По факту ДТП начато расследование.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что жуткая массовая авария с участием крана, автобуса и легковых машин произошла в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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