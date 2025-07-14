Массовая авария в Алматы: в полиции прокомментировали ДТП
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП города Алматы ответила на запрос редакции Zakon.kz по поводу аварии с участием крана МАЗ, маршрутного автобуса №10 и нескольких легковых машин, сообщает Zakon.kz.
ДТП зафиксировали в Алатауском районе в 18:10.
"Водитель автомобиля марки МАЗ, следуя по Бурундайскому шоссе в восточном направлении, не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с автомобилями Mercedes и Kia, которые следовали попутно. Далее выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом и Subaru", – заявили в полиции.
Уточняется, что в результате аварии пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель Кia.
По факту ДТП начато расследование.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что жуткая массовая авария с участием крана, автобуса и легковых машин произошла в Алматы.
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