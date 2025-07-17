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Происшествия

Группа подростков и взрослых сбилась с тропы и потерялась в горах Алматы

туристы потерялись в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 23:40 Фото: Zakon.kz
Вечером спасателям поступила информация о том, в Алматинской области в горах Заилийского Алатау группа из шести человек, включая двух подростков, сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города – в районе ущелья реки Казачка, сообщает Zakon.kz.

Для проведения поисково-спасательной операции оперативно выдвинулась группа РОСО МЧС РК. Связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась. Спасателям предстояло пройти по горной местности, преодолевая сложный рельеф в условиях наступивших сумерек и ограниченной видимости.

"Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался. Начался организованный спуск в сторону города. Благодаря профессионализму, выносливости и слаженности действий сотрудников МЧС РК спасательная операция завершилась успешно – все участники группы были благополучно выведены в безопасное место". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что отдых в Греции для туристки едва не закончился потерей уха.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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