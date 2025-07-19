Убийство в элитном ЖК в Атырау: в суде заявили, что погибшая была беременна
В Атырау стартовал судебный процесс по громкому делу об убийстве 46-летнего менеджера нефтяной компании Бибигуль Шпановой. Обвиняемый – 37-летний житель города Арман Жетписов – предстал перед судом по обвинениям по пяти статьям Уголовного кодекса, включая особо жестокое убийство беременной женщины.
По версии следствия, он представился сантехником и под этим предлогом попал в квартиру погибшей, с которой ранее был знаком. Мужчина на протяжении долгого времени обслуживал жилой комплекс, где проживала Шпанова, и выполнял для нее мелкие ремонтные работы. Однако после очередного визита женщина заподозрила недобросовестность и потребовала вернуть деньги.
В день убийства Жетписов пришел к ней домой, и как только дверь была открыта – напал. Ему вменяется нанесение множественных ножевых ранений, изнасилование, а также хищение имущества и автомобиля жертвы, на котором он пытался скрыться. Позднее мужчину задержали в Мангистауской области после дорожно-транспортного происшествия.
- мошенничество (ч. 1 ст. 190 УК РК);
- изнасилование с особой жестокостью (п. 2 ч. 2 ст. 120);
- кража в крупном размере (п. 3 ч. 3 ст. 188);
- неправомерное завладение автомобилем (ч. 1 ст. 200);
- убийство, сопряженное с насилием, корыстными мотивами и другими преступлениями, совершенное в отношении беременной женщины (пп. 4, 5, 8, 10 ч. 2 ст. 99).
"Я представлю сторону потерпевших. Позиция семьи Шпановых: если его вину докажут, он должен получить максимальное наказание. На предварительном слушании подсудимый избрал рассмотрение судом профессионального суда и отказался от права рассмотреть данное дело с участием присяжных заседателей. В совокупности за такие деяния предусмотрено наказание сроком 25 лет лишения свободы либо пожизненное. Именно на таких санкциях настаивают мои подзащитные – семья Шпановых. Следствие шло несколько месяцев, но в данном суде с учетом опыта и профессионализма судьи, я думаю, в течение пары недель состоится приговор", – сказал Жолболов.