Убийство в элитном ЖК в Атырау: в суде заявили, что погибшая была беременна

О беременности погибшей заявил известный в городе адвокат Нурлан Жолболов, защищающий сторону потерпевших. По его словам, подозреваемого обвиняют по пяти статьям, включая изнасилование женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Атырау стартовал судебный процесс по громкому делу об убийстве 46-летнего менеджера нефтяной компании Бибигуль Шпановой. Обвиняемый – 37-летний житель города Арман Жетписов – предстал перед судом по обвинениям по пяти статьям Уголовного кодекса, включая особо жестокое убийство беременной женщины.

По версии следствия, он представился сантехником и под этим предлогом попал в квартиру погибшей, с которой ранее был знаком. Мужчина на протяжении долгого времени обслуживал жилой комплекс, где проживала Шпанова, и выполнял для нее мелкие ремонтные работы. Однако после очередного визита женщина заподозрила недобросовестность и потребовала вернуть деньги.

В день убийства Жетписов пришел к ней домой, и как только дверь была открыта – напал. Ему вменяется нанесение множественных ножевых ранений, изнасилование, а также хищение имущества и автомобиля жертвы, на котором он пытался скрыться. Позднее мужчину задержали в Мангистауской области после дорожно-транспортного происшествия.

В отношении обвиняемого выдвинуты следующие обвинения: