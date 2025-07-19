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Происшествия

Семь кредитов почти на четыре млн тенге оформил акмолинец для мошенников

7 кредитов на сумму почти 4 млн тенге оформил акмолинец для мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 11:22 Фото: pixabay
Мошенники, которые представились сотрудниками Национального банка, выманили у жителя Степногорска круглую сумму, которую он взял в кредит, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что мошенники использовали довольно распространенную схему: сообщили акмолинцу о доставке товара из Казпочты, а затем он продиктовал им SMS код от номера 1414.

Далее к афере подключились фиктивные сотрудники Департамента платежей Нацбанка. Они убедили мужчину, что на его имя оформлены множественные кредиты, которые необходимо аннулировать. В результате он подтвердил оформление семи кредитов на более чем 3,5 млн тенге. Все полученные деньги акмолинец перевел мошенникам, кроме того, перечислил более 700 тыс. тенге личных сбережений.

"Спустя несколько дней пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия", – подчеркнули стражи порядка.

Полицейские отмечают, что несмотря на неоднократные предупреждения, жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников. Факты обмана акмолинцев на крупные суммы, регистрируются практически каждый день.

Правоохранители убедительно просят граждан проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных абонентов: не следует диктовать коды или номера банковских карт.

В другом случае житель Акмолинской области, желая купить машину, угодил в ловушку мошенников и лишился денег.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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