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Общество

Больше 30 акмолинцев остались без недвижимости и денег из-за своей наивности

Больше 30 акмолинцев остались без недвижимости и денег из-за своей наивности, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 19:34 Фото: pixabay
Мошенники провернули крупную аферу и оставили больше 30 жителей Акмолинской области без денег и недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области просят жителей быть бдительными при совершении сделок с недвижимостью. Поскольку в отдел полиции Целиноградского района поступило очередное заявление о факте мошенничества. Мужчина заявил, что двое малознакомых людей, войдя в доверие, незаконным способом завладели его квартирой. Сумма ущерба составила почти 30 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование.

"Установлено 30 пострадавших от аналогичных преступных действий мошенников, общий ущерб уточняется. Злоумышленники действовали под видом риелторов. Они убеждали владельцев недвижимости оформить жилье на якобы заинтересованного покупателя через банк, уверяя, что расчет будет произведен в течение двух месяцев. Однако после оформления недвижимости в залог, аферисты, обманным путем получали деньги от покупателя и скрывались. Материалы по указанным эпизодам уже направлены в суд", – рассказали полицейские.

Стражи порядка рекомендуют:

  • тщательно проверяйте документы,
  • обращайтесь только в проверенные агентства недвижимости,
  • обязательно консультируйтесь со специалистами.
"Особенно важно не доверять малознакомым лицам, представляющимся посредниками или помощниками в вопросах купли-продажи. Проверяйте информацию, не подписывайте документы, не посоветовавшись с юристом, и не передавайте имущество без гарантий", – добавили полицейские.

В ДП Акмолинской области жительница хотела путем инвестирования заработать деньги, но осталась с долгом в размере 6 млн тенге.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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