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События

После массового отравления в РФМШ Алматы сменили директора

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:12 Фото: pixabay
Республиканскую физико-математическую школу (РФМШ) Алматы возглавил новый директор. Это произошло после массового отравления учеников, сообщает Zakon.kz.

О назначении стало известно сегодня, 9 ноября 2026 года:

"Директором Алматинского филиала Республиканской физико-математической школы назначен Алмаз Мухамбетович Кунгожин, доктор PhD по специальности "Математика". Ранее он обучался в РФМШ".

Также говорится, что Кунгожин уже возглавлял школу в 2018-2023 годах. В разные годы работал в РФМШ преподавателем, тренером по подготовке к математическим олимпиадам и заместителем директора по профильно-экспериментальной работе. С сентября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя правления НАО "РФМШ".

Прежний директор Меирбек Меирлан Едигерулы завершил работу в этой должности.

Изменение руководящего состава произошло после массового отравления учеников. Так, в Алматы 12 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследовали работников пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Уже 22 октября все ученики были выписаны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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