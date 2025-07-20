В Семее задержан наглый блогер-гонщик, который нарушал ПДД ради хайпа в соцсетях

22-летний житель Семея стал фигурантом административного дела после того, как выложил в сеть видео с грубыми нарушениями правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 22 июля в полиции, молодой человек на автомобиле Toyota Camry 55 сознательно создавал опасные ситуации на дороге ради хайпа.

На опубликованных кадрах он превышал скорость, выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на красный свет, не пользовался ремнем безопасности, маневрировал без соблюдения правил и вел съемку за рулем. Кроме того, на его машине отсутствовал передний номерной знак, а вместо него были установлены запрещенные световые устройства.

Правонарушитель задержан и привлечен к административной ответственности.

Полиция региона призывает водителей соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих ради контента в социальных сетях.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Семее 36-летний водитель внедорожника Range Rover устроил опасное "шоу", проехав по мелководью у пляжа. Его оштрафовали на 51 тысячу тенге

