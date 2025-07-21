#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Происшествия

Мужчина избил знакомую на глазах прохожих во дворе жилого дома в Павлодаре

мужчина избил знакомую на глазах прохожих, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 19:02 Фото: pixabay
По предварительным данным, 20 июля во дворе улицы Малайсары Батыра в Павлодаре мужчина напал на знакомую и нанес ей телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка после инцидента нашли нападавшего и доставили в отдел полиции Павлодара.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Вместе с тем Департамент полиции Павлодарской области призывает граждан не быть равнодушными! Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с насилием – не молчите. Обратитесь за помощью в полицию на канал 102 или мобильное приложение "Police 102". Анонимность гарантируется. Помните, иногда один звонок может спасти жизнь".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее сообщалось, что жительница Павлодара напала на школьницу в центре города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы
Происшествия
12:05, Сегодня
Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы
В Алматы склад разгорелся открытым пламенем
Происшествия
10:38, Сегодня
В Алматы склад разгорелся открытым пламенем
Полыхающая открытым пламенем машина чуть не привела к взрыву на АЗС: есть пострадавший
Происшествия
10:00, Сегодня
Полыхающая открытым пламенем машина чуть не привела к взрыву на АЗС: есть пострадавший
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: