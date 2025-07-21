Мужчина избил знакомую на глазах прохожих во дворе жилого дома в Павлодаре

Фото: pixabay

По предварительным данным, 20 июля во дворе улицы Малайсары Батыра в Павлодаре мужчина напал на знакомую и нанес ей телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка после инцидента нашли нападавшего и доставили в отдел полиции Павлодара.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. "Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Вместе с тем Департамент полиции Павлодарской области призывает граждан не быть равнодушными! Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с насилием – не молчите. Обратитесь за помощью в полицию на канал 102 или мобильное приложение "Police 102". Анонимность гарантируется. Помните, иногда один звонок может спасти жизнь". Пресс-служба ДП Павлодарской области Ранее сообщалось, что жительница Павлодара напала на школьницу в центре города.

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