Без паники: жителей Абайской области предупредили о съемках сериала
Фото: скриншот видео
В социальной сети распространился ролик, на котором перевернутый автомобиль лежит на проезжей части напротив многоэтажек. Рядом стоят полицейские машины и молодые люди, сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка перекрыли улицу, что заинтересовало прохожих. Где именно происходит действие – непонятно. Однако один из пабликов Абайской области объяснил ситуацию в Telegram.
"Без паники, идут съемки сериала", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что фильм "Шектеусіз үміт" стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии.
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