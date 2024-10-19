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Без паники: жителей Абайской области предупредили о съемках сериала

съемки фильма, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 00:09 Фото: скриншот видео
В социальной сети распространился ролик, на котором перевернутый автомобиль лежит на проезжей части напротив многоэтажек. Рядом стоят полицейские машины и молодые люди, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка перекрыли улицу, что заинтересовало прохожих. Где именно происходит действие – непонятно. Однако один из пабликов Абайской области объяснил ситуацию в Telegram.

"Без паники, идут съемки сериала", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что фильм "Шектеусіз үміт" стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии.

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