Девять человек застряли на катере на Алаколе вдали от берега
Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Жетысу, в 25 км от берега озера Алаколь, на пульт 112 поступило сообщение о том, что у катера отказал двигатель. На борту в этот момент оказались девять человек, среди которых были два ребенка, передает Zakon.kz.
На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС, которые отбуксировали катер и доставили людей на берег.
"Медицинская помощь никому не потребовалась", – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры.
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