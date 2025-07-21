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Происшествия

Девять человек застряли на катере на Алаколе вдали от берега

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 00:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Жетысу, в 25 км от берега озера Алаколь, на пульт 112 поступило сообщение о том, что у катера отказал двигатель. На борту в этот момент оказались девять человек, среди которых были два ребенка, передает Zakon.kz.

На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС, которые отбуксировали катер и доставили людей на берег.

"Медицинская помощь никому не потребовалась", – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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