Девять человек застряли на катере на Алаколе вдали от берега

Фото: пресс-служба МЧС РК

В области Жетысу, в 25 км от берега озера Алаколь, на пульт 112 поступило сообщение о том, что у катера отказал двигатель. На борту в этот момент оказались девять человек, среди которых были два ребенка, передает Zakon.kz.

На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС, которые отбуксировали катер и доставили людей на берег. "Медицинская помощь никому не потребовалась", – рассказали в министерстве. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры.

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