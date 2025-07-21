Спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры

Пожар произошел в одном из многоэтажных домов в Алмалинском районе Алматы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что токсичный дым выходит из запертой квартиры. Дверь вскрыли бензорезом и обнаружили мужчину без сознания, сообщает Zakon.kz.

20 июля в 20:32 на пульт 101 ДЧС поступил звонок от обеспокоенных соседей о сильном запахе гари в подъезде дома №31 по ул. Шагабутдинова.

Через 3 минуты после вызова пожарные прибыли на место и установили, что очаг задымления находится в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

Квартира была заперта, из щелей двери выходили клубы токсичного дыма. Несмотря на слова соседей о том, что внутри никого нет, бойцы 4 караула ПЧ-9 с помощью бензореза вскрыли дверь.

На пороге вскрытой квартиры, они обнаружили мужчину без сознания. 50-летнему хозяину оказали на месте неотложную медицинскую помощь, вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Предварительная причина пожара – маломощный источник огня, предположительно курение. Благодаря бдительности соседей и отсутствию препятствий на пути следования, удалось избежать гибели. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Ранее казахстанские спасатели помогли гражданке Китая в алматинских горах.