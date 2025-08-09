Моторная лодка с туристами застряла на озере Алаколь
На экстренный номер "112" поступило сообщение о том, что на озере Алаколь, не доезжая до острова, сломалась моторная лодка, и находившиеся на борту люди не могут самостоятельно добраться до берега и просят о помощи, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия выехал состав оперативно-спасательного отряда села Акши.
"На расстоянии около 30 км от берега силами оперативно-спасательного отряда ДЧС были спасены три взрослых человека, которые из-за поломки лодки не могли самостоятельно вернуться".Пресс-служба МЧС РК
Как уточнили в ведомстве, никто из туристов не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек.
