Моторная лодка с туристами застряла на озере Алаколь

Фото: Zakon.kz

На экстренный номер "112" поступило сообщение о том, что на озере Алаколь, не доезжая до острова, сломалась моторная лодка, и находившиеся на борту люди не могут самостоятельно добраться до берега и просят о помощи, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехал состав оперативно-спасательного отряда села Акши.

"На расстоянии около 30 км от берега силами оперативно-спасательного отряда ДЧС были спасены три взрослых человека, которые из-за поломки лодки не могли самостоятельно вернуться". Пресс-служба МЧС РК Как уточнили в ведомстве, никто из туристов не пострадал. Ранее сообщалось, что в Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: