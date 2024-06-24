Капшагай перепутали с Индией из-за большого наплыва отдыхающих

В минувшие выходные в Конаеве на пляжах Капшагайского водохранилища наблюдалось огромное количество отдыхающих. К такому выводу можно прийти из кадров, которые распространили сегодня, 24 июня 2024 года, в Казнете, сообщает Zakon.kz.

С прошлой недели во многих регионах Казахстана установилась аномальная жара. Жители Алматы и области, чтобы хоть как-то охладиться, едут в расположенные в Конаеве пляжи Капшагайского водохранилища. Но на прошлых выходных там яблоку было негде упасть.

"Городской пляж Капшагая, творится какое-то сумасшествие. На пляже яблоку негде упасть, все занято. Катера ездят прям среди людей. Что попало. Ну хоть спасатели на местах, молодцы", – рассказал автор видео, распространенного в соцсетях.

Другая отдыхающая и вовсе перепутала городской пляж Капшагайского водохранилища с Индией из-за огромного количества людей.

"Подумала, что я попала в Индию, а, оказывается, это Капшагай", – отметила она.

Мнения комментаторов разделились: если одни возразили авторам роликов, не увидев никакого бардака, то другие поделились другим местом для отдыха, где нет такого количества людей:

"Не нравится – сиди дома".

"Не вижу бардака, вижу людей отдыхающих".

"Что не так, вы туда для чего приехали, автор?"

"Лето – сезон купаний. Это же естественно, что все пошли купаться!"

"Как жара, я сразу в горы – там народу мало, чистый воздух и прохладно. Зачем туда ехать? Вода и в доме есть".

"Все приехали отдохнуть, не только же вам можно. Не вижу проблемы в количестве людей, главное – чтобы люди не оставляли свой мусор и убрали за собой".

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В конце мая 2024 года отдыхающие били тревогу из-за разлива водохранилища Капшагай. Как заверили тогда в акимате Алматинской области, мониторинг рек в районе водохранилища показал, что ситуация стабильная, случаев затопления и паводков не наблюдается.

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