Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Капшагай перепутали с Индией из-за большого наплыва отдыхающих

Капшагай перепутали с Индией из-за большого наплыва отдыхающих, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:54 Фото: Instagram/kaskelenkz
В минувшие выходные в Конаеве на пляжах Капшагайского водохранилища наблюдалось огромное количество отдыхающих. К такому выводу можно прийти из кадров, которые распространили сегодня, 24 июня 2024 года, в Казнете, сообщает Zakon.kz.

С прошлой недели во многих регионах Казахстана установилась аномальная жара. Жители Алматы и области, чтобы хоть как-то охладиться, едут в расположенные в Конаеве пляжи Капшагайского водохранилища. Но на прошлых выходных там яблоку было негде упасть.

"Городской пляж Капшагая, творится какое-то сумасшествие. На пляже яблоку негде упасть, все занято. Катера ездят прям среди людей. Что попало. Ну хоть спасатели на местах, молодцы", – рассказал автор видео, распространенного в соцсетях.

Другая отдыхающая и вовсе перепутала городской пляж Капшагайского водохранилища с Индией из-за огромного количества людей.

"Подумала, что я попала в Индию, а, оказывается, это Капшагай", – отметила она.

Мнения комментаторов разделились: если одни возразили авторам роликов, не увидев никакого бардака, то другие поделились другим местом для отдыха, где нет такого количества людей:

  • "Не нравится – сиди дома".
  • "Не вижу бардака, вижу людей отдыхающих".
  • "Что не так, вы туда для чего приехали, автор?"
  • "Лето – сезон купаний. Это же естественно, что все пошли купаться!"
  • "Как жара, я сразу в горы – там народу мало, чистый воздух и прохладно. Зачем туда ехать? Вода и в доме есть".
  • "Все приехали отдохнуть, не только же вам можно. Не вижу проблемы в количестве людей, главное – чтобы люди не оставляли свой мусор и убрали за собой".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:54
Планы на лето: сколько стоит отдых на Алаколе, Балхаше и Капчагайском водохранилище
, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:54

В конце мая 2024 года отдыхающие били тревогу из-за разлива водохранилища Капшагай. Как заверили тогда в акимате Алматинской области, мониторинг рек в районе водохранилища показал, что ситуация стабильная, случаев затопления и паводков не наблюдается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:54
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:54

24 июня стало известно, что в Казахстан придет 46-градусная жара. Подробнее об этом по ссылке.

Читайте также

Преображая пространство и время
RAMS Partners: преображая пространство и время
Динара Халдарова
Алматинская область Конаев 2024 год Капшагай Отдых Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: