Отдых обернулся трагедией: молодая пара утонула из-за внезапных волн на Капшагае

На Капшагайском водохранилище в районе города Конаева произошла трагедия, унесшая жизни двух молодых людей. Отдых компании обернулся гибелью парня и девушки, которые не справились с внезапно поднявшимися волнами во время купания в необорудованном для этого месте, передает Zakon.kz.

Первоначально тревожная информация о происшествии начала распространяться в социальных сетях. По словам автора публикации, компания молодых людей приехала отдохнуть у воды. Пока часть друзей была занята разгрузкой вещей из машины, парень и девушка решили сразу зайти в водохранилище.

Буквально в этот же момент резко усилился ветер, на водоеме поднялись сильные волны, и молодые люди мгновенно начали тонуть на глазах у очевидцев.

"Нурмухаммеду удалось вытащить девушку из воды, схватив ее за волосы. К сожалению, спасти ее не удалось. После произошедшего мужчина сам находился в тяжелом состоянии и долго приходил в себя. По предварительной информации, погибшая девушка была из Астаны, а молодой человек – из Тараза. Предположительно, оба были 2006-2007 годов рождения", – говорится в публикации Instagram-аккаунта qonaev_qapshagay.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области в официальном комментарии корреспонденту Zakon.kz подтвердили трагический факт происшествия и раскрыли подробности поисково-спасательной операции.

"1 июля на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в районе зоны отдыха "Джаса" города Конаев во время купания в необорудованном месте утонули двое молодых людей. До прибытия спасателей отдыхающими примерно в 30 метрах от берега было извлечено из воды тело девушки 2006 года рождения. Для поиска второго пропавшего незамедлительно были организованы поисково-спасательные работы с привлечением сил и средств оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области", – рассказали 3 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДЧС.

Поисковые работы на водохранилище велись сотрудниками экстренных служб в круглосуточном режиме. Утром 2 июля спасателями на береговой линии Капшагайского водохранилища было обнаружено тело мужчины 2004 года рождения, который, по предварительным данным, находился в воде вместе с погибшей девушкой.

"МЧС напоминает: соблюдение правил безопасности на воде является обязательным. Купайтесь только на оборудованных пляжах, не заходите в воду в запрещенных и необорудованных местах, не оставляйте детей без присмотра и не пренебрегайте мерами личной безопасности", – добавили в пресс-службе ДЧС.

Ранее на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания.