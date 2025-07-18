Развратил 9-летнюю племянницу: казахстанца посадили пожизненно
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В Специализированном межрайонным суде по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по факту развращения лица, не достигшего 16 лет, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, подсудимого обвиняли в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.
"Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года М., находясь в городе Чарск Жарминского района, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги, 2016 года рождения", – сообщили в суде.
В суде подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его. Однако его вина доказана материалами уголовного дела, которые подробно исследованы судом.
Приговором суда мужчина признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Другой казахстанец, тоже осужденный пожизненно за изнасилование ребенка, дошел до Верховного суда, но приговор не изменили.
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