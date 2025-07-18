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Общество

Развратил 9-летнюю племянницу: казахстанца посадили пожизненно

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 13:00 Фото: freepik
В Специализированном межрайонным суде по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по факту развращения лица, не достигшего 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, подсудимого обвиняли в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

"Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года М., находясь в городе Чарск Жарминского района, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги, 2016 года рождения", – сообщили в суде.

В суде подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его. Однако его вина доказана материалами уголовного дела, которые подробно исследованы судом.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Другой казахстанец, тоже осужденный пожизненно за изнасилование ребенка, дошел до Верховного суда, но приговор не изменили.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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