Отдыхающего обвинили в нападении на девочку на британском пляже

В Великобритании 33-летнего мужчину обвинили в сексуальном нападении после инцидента на одном из местных пляжей, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Sun, инцидент произошел на глазах у других отдыхающих в бухте Кинг-Эдвардс. Мужчина подошел к компании подростков и начал отпускать в их адрес неуместные комментарии.

Как утверждают правоохранители, впоследствии он совершил непристойные действия в отношении девочки-подростка без ее согласия.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявили обвинение в сексуальном нападении. Позже мужчину отпустили под залог, однако на время расследования ему запретили посещать общественные пляжи.

