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Происшествия

Казахстанские спасатели помогли гражданке Китая в алматинских горах

РОСО, спасатели, Алматы, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 22:12 Фото: пресс - служба МЧС РК
Молодая девушка 20 июля отправилась на прогулку одна. В районе Большого Алматинского озера туристка получила серьезную травму. Помощь ей оказали спасатели РОСО МЧС РК, которые проводили в этом районе рейдовые мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на сложный рельеф и ограниченную видимость в предгорной зоне, спасатели незамедлительно оказали пострадавшей первую медицинскую помощь – была наложена фиксирующая шина на травмированное плечо.

"После оказания помощи девушка была безопасно эвакуирована и передана прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников МЧС РК пострадавшая своевременно получила необходимую помощь", – сообщает пресслужба МЧС РК.

Ранее сообщалось, что туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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