Казахстанские спасатели помогли гражданке Китая в алматинских горах

Фото: пресс - служба МЧС РК

Молодая девушка 20 июля отправилась на прогулку одна. В районе Большого Алматинского озера туристка получила серьезную травму. Помощь ей оказали спасатели РОСО МЧС РК, которые проводили в этом районе рейдовые мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на сложный рельеф и ограниченную видимость в предгорной зоне, спасатели незамедлительно оказали пострадавшей первую медицинскую помощь – была наложена фиксирующая шина на травмированное плечо. "После оказания помощи девушка была безопасно эвакуирована и передана прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников МЧС РК пострадавшая своевременно получила необходимую помощь", – сообщает пресслужба МЧС РК. Ранее сообщалось, что туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: