Уголовное дело завели в Мангистау после рухнувшей крыши в школьном актовом зале
Фото: Zakon.kz
После обрушения кровли в актовом зале школы-гимназии в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области 23 июля начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из информации пресс-службы акимата области на их официальной странице в Facebook.
"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Также в сообщении отмечается, что в настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы.
"Информация о предстоящих ремонтных работах и конкретных решениях будет официально объявлена позднее", – уточнили в акимате.
Инцидент произошел рано утром 23 июля. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров. В момент происшествия в помещении никого не было. Жертв и пострадавших нет.
Школу, рассчитанную на 1200 учеников, ввели в эксплуатацию в 2009 году.
В Жамбылской области во время игры на улице четырехлетний ребенок застрял между бетонными плитами.
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