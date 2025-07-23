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Происшествия

Уголовное дело завели в Мангистау после рухнувшей крыши в школьном актовом зале

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 04:40 Фото: Zakon.kz
После обрушения кровли в актовом зале школы-гимназии в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области 23 июля начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации пресс-службы акимата области на их официальной странице в Facebook.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также в сообщении отмечается, что в настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы.

"Информация о предстоящих ремонтных работах и конкретных решениях будет официально объявлена позднее", – уточнили в акимате.

Инцидент произошел рано утром 23 июля. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров. В момент происшествия в помещении никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Школу, рассчитанную на 1200 учеников, ввели в эксплуатацию в 2009 году.

В Жамбылской области во время игры на улице четырехлетний ребенок застрял между бетонными плитами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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