Не хватило одного: 139 баллов на ЕНТ получила выпускница из Мангистау
Почти максимальный балл на Едином национальном тестировании набрала ученица школы-гимназии Каракиянского района Мадина Бисенбеккызы, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Управлении образования Мангистауской области, Мадина Бисенбеккызы является претендентом на получение аттестата с отличием.
"Мадина – одна из лучших учениц, отличающаяся воспитанностью, любознательностью и устойчивым интересом к знаниям с начальной школы. Благодаря упорству и трудолюбию она достигла значительных успехов и стала гордостью области. Профильными предметами выпускницы были казахский язык и литература. Результат ЕНТ составил у нее 136 баллов. Однако благодаря конвертации 50 баллов, полученных по системе KAZTEST, общий показатель достиг 139 баллов", – пишет Lada со ссылкой на управление.
Подчеркивается, что выпускница планирует стать квалифицированным специалистом в области филологии.
Напомним, максимальное количество баллов на ЕНТ на данный момент составляет 140. Ранее достигнуть этой планки удалось выпускнику-вундеркинду из Павлодара.
