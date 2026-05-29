#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
События

Не хватило одного: 139 баллов на ЕНТ получила выпускница из Мангистау

Выпускница , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 18:54 Фото: управление образования Мангистауской области
Почти максимальный балл на Едином национальном тестировании набрала ученица школы-гимназии Каракиянского района Мадина Бисенбеккызы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении образования Мангистауской области, Мадина Бисенбеккызы является претендентом на получение аттестата с отличием.

"Мадина – одна из лучших учениц, отличающаяся воспитанностью, любознательностью и устойчивым интересом к знаниям с начальной школы. Благодаря упорству и трудолюбию она достигла значительных успехов и стала гордостью области. Профильными предметами выпускницы были казахский язык и литература. Результат ЕНТ составил у нее 136 баллов. Однако благодаря конвертации 50 баллов, полученных по системе KAZTEST, общий показатель достиг 139 баллов", – пишет Lada со ссылкой на управление.

Подчеркивается, что выпускница планирует стать квалифицированным специалистом в области филологии.

Напомним, максимальное количество баллов на ЕНТ на данный момент составляет 140. Ранее достигнуть этой планки удалось выпускнику-вундеркинду из Павлодара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
выпускница костанайской школы выбирает профессию учителя
23:14, 14 марта 2026
Выпускница из Костаная набрала 139 баллов на ЕНТ и удивила выбором профессии
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
10:24, 27 июня 2025
Выпускница из Астаны набрала 140 баллов на ЕНТ
Максимальный балл на &quot;Наурыз&quot;-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области
09:42, 28 марта 2025
Максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Факел&quot;
20:06, Сегодня
Алжирский защитник Сенхаджи может перейти в "Тобол"
Фото: UFC
19:41, Сегодня
"Хамзат уже сломлен": Пауло Коста не исключил, что Чимаев завершит карьеру в ММА
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
19:20, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧА-2026
Фото: НОК РК
19:09, Сегодня
Казахстан завоевал первую медаль на ЭКМ в Испании по артистическому плаванию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: