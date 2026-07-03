Роковой выстрел: житель ЗКО случайно убил друга на охоте

В Западно-Казахстанской области завершилось судебное разбирательство по делу о трагической гибели мужчины во время охоты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По материалам уголовного дела, инцидент произошел в степной местности, куда двое знакомых отправились для добычи дичи. После охоты мужчины решили устроить перерыв. Во время отдыха один из них попытался очистить свое ружье от налипшего снега, однако случайно задел спусковой крючок.

Произошел непроизвольный выстрел, в секторе поражения которого оказался его товарищ. Заряд попал мужчине в область живота, от полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Следствие квалифицировало действия стрелявшего по статье Уголовного кодекса РК, связанной с причинением смерти по неосторожности. В ходе разбирательства было установлено, что к трагедии привело грубое нарушение правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

При назначении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины, чистосердечное раскаяние подсудимого, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей, а также позицию представителя погибшего (потерпевшей стороны), который не настаивал на суровом приговоре. Отягчающих вину обстоятельств установлено не было.

"Решением суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Также в отношении осужденного установлен пробационный контроль на весь период отбывания наказания", – резюмировали в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.

14 июня 2026 года стало известно, что в городе Текели области Жетысу многодетную мать подозревают в убийстве мужа.