#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Роковой выстрел: житель ЗКО случайно убил друга на охоте

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 19:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Западно-Казахстанской области завершилось судебное разбирательство по делу о трагической гибели мужчины во время охоты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По материалам уголовного дела, инцидент произошел в степной местности, куда двое знакомых отправились для добычи дичи. После охоты мужчины решили устроить перерыв. Во время отдыха один из них попытался очистить свое ружье от налипшего снега, однако случайно задел спусковой крючок.

Произошел непроизвольный выстрел, в секторе поражения которого оказался его товарищ. Заряд попал мужчине в область живота, от полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Следствие квалифицировало действия стрелявшего по статье Уголовного кодекса РК, связанной с причинением смерти по неосторожности. В ходе разбирательства было установлено, что к трагедии привело грубое нарушение правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

При назначении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины, чистосердечное раскаяние подсудимого, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей, а также позицию представителя погибшего (потерпевшей стороны), который не настаивал на суровом приговоре. Отягчающих вину обстоятельств установлено не было.

"Решением суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Также в отношении осужденного установлен пробационный контроль на весь период отбывания наказания", – резюмировали в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.

14 июня 2026 года стало известно, что в городе Текели области Жетысу многодетную мать подозревают в убийстве мужа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Карина Адильбекова
Читайте также
Мангистауская область
03:56, 11 декабря 2025
Казахстанец на охоте застрелил своего друга
В школьника выстрелили из ружья в ЗКО
16:46, 06 февраля 2024
В школьника выстрелили из ружья в ЗКО
Экспертиза, вещественные доказательства, полиция
12:28, 12 марта 2025
Житель ЗКО убил и закопал друга, чтобы не возвращать ему долг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
19:19, Сегодня
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:55, Сегодня
"Кайрат-Жастар" разгромил "Тараз" в матче Первой лиги
Фото: UWW
18:35, Сегодня
Казахстанская борчиха Бекен проиграла узбекистанке в финале ЧА-2026 в Таиланде
Фото: НОК РК
18:18, Сегодня
Анна Данилина пробилась во второй круг "Уимблдона - 2026" в миксте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: