Ушел за ягодами и не вернулся: два дня ушло на поиски 86-летнего дедушки в ВКО

Житель села Средигорное ушел в сторону горы Толстуха за ягодами 23 июля. После того как пенсионер не вернулся домой к назначенному часу, его родственники обратились за помощью в полицию, сообщает Zakon.kz.

В поисковой операции участвовали сотрудники полиции, подразделения ДЧС и местные жители. Всего в розыске пожилого мужчины приняли участие более 50 человек, которые прочесывали труднодоступную местность практически без перерывов. Найти пенсионера удалось только спустя два дня – 25 июля.

"Его жизни и здоровью ничего не угрожает – необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Брат пропавшего поблагодарил сотрудников полиции за слаженную работу, оперативность и профессионализм, которые позволили найти и спасти человека в сложных условиях", – сообщает пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области.

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