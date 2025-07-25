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Происшествия

Ушел за ягодами и не вернулся: два дня ушло на поиски 86-летнего дедушки в ВКО

район Алтай, пенсионер, Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 19:53 Фото: pixabay
Житель села Средигорное ушел в сторону горы Толстуха за ягодами 23 июля. После того как пенсионер не вернулся домой к назначенному часу, его родственники обратились за помощью в полицию, сообщает Zakon.kz.

В поисковой операции участвовали сотрудники полиции, подразделения ДЧС и местные жители. Всего в розыске пожилого мужчины приняли участие более 50 человек, которые прочесывали труднодоступную местность практически без перерывов. Найти пенсионера удалось только спустя два дня – 25 июля.

"Его жизни и здоровью ничего не угрожает – необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Брат пропавшего поблагодарил сотрудников полиции за слаженную работу, оперативность и профессионализм, которые позволили найти и спасти человека в сложных условиях", – сообщает пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что 26-летней немке Каролине Вильга удалось провести 12 дней в австралийской глуши и выжить.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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