Житель ВКО сутки провел в горах со сломанной ногой

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Житель села Кремнюха района Алтай уехал из дома верхом на лошади в горы и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились к спасателям. Как оказалось, по пути домой его лошадь чего-то испугалась и сбросила наездника, сообщает Zakon.kz.

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