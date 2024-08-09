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Житель ВКО сутки провел в горах со сломанной ногой

спасатели помогли наезднику, который сломал ногу в горах, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 19:42 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Житель села Кремнюха района Алтай уехал из дома верхом на лошади в горы и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились к спасателям. Как оказалось, по пути домой его лошадь чего-то испугалась и сбросила наездника, сообщает Zakon.kz.

59-летний мужчина упал и сломал ногу. На поиски пропавшего были привлечены спасатели, полиция и местные исполнительные органы.

"Мужчину обнаружили вблизи села Никольское. Спасатели транспортировали его с переломом до кареты "скорой помощи", – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Ранее в Астане спасатели помогли мужчине снять кольцо с пальца.

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