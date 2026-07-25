Юноша ушел пасти скот и не вернулся: чем завершились поиски в Жамбылской области

В Жамбылской области завершилась поисково-спасательная операция по поиску 19-летнего парня. Молодой человек ушел пасти скот в районе села Ушбас на пастбище Кокбастау и не вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

Сразу после получения сообщения были организованы поиски. К работе привлекли сотрудников МЧС, ДП, МИО и жителей близлежащих населенных пунктов.

Во время поисков использовались беспилотные летательные аппараты, кинологический расчет, спутниковые терминалы связи и система Starlink. Современное оборудование помогло поддерживать устойчивую связь и координировать действия всех участников даже на значительном удалении от населенных пунктов.

Утром 25 июля поисковая группа обнаружила молодого человека примерно в 15 км от пастбища Кокбастау. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели посоветовали перед выходом на пастбища и в другие удаленные места заранее сообщать родным свой маршрут и примерное время возвращения. Заряженный мобильный телефон и средства связи могут значительно ускорить поиск при возникновении непредвиденной ситуации.

Ранее сообщалось, что пропавшая девочка выросла в 100 метрах от родителей, которые искали ее всю жизнь.