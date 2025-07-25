Полицейских ВКО наградили за спасение женщины и ребенка

Благодарственными письмами и грамотами наградили командира роты батальона патрульной полиции Мадияра Мухаметжанова и заместителя начальника оперативно-криминальной полиции Ульбинского отдела майора Сунгата Сейлжанова, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка 17 июля спасли женщину и ребенка, которых уносило течением реки Ульба.

Кроме того, за добросовестную службу и достигнутые результаты благодарственным письмом премьер-министра Республики Казахстан награжден подполковник полиции Максат Бекжаулы Мадиев.

"Такие примеры показывают высокий уровень ответственности и готовность сотрудников полиции к самоотверженным действиям ради безопасности граждан". Пресс-служба ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Также под руководством начальника ДП ВКО полиции Ерлана Омарбекова состоялся гарнизонный развод. Главный полицейский региона обозначил ключевые задачи по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений и подчеркнул важность строгого соблюдения служебной дисциплины, а также корректного взаимодействия с населением.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске полицейский бросился в воду за женщиной с ребенком, которые чуть было не стали жертвами сильного течения.