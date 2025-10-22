Стали известны подробности крупного пожара в административном здании в Алматы

22 октября в Алматы пожарные выехали по повышенному рангу вызова при тушении пожара в административном одноэтажном здании, расположенном по ул. М. Макатаева Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МЧС РК, пожар был потушен на площади 150 кв. м. "Пострадавших нет. По уточненной информации здание использовалось как складское помещение", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что административное здание горит в Алматы.

