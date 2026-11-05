Черный дым переполошил алматинцев: в ДЧС рассказали о пожаре на склоне горы
Фото: Zakon.kz
В Алматы в Медеуском районе сегодня, 5 ноября 2026 года, произошел пожар на территории садоводческого товарищества "Зеленстрой", сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появились кадры с места происшествия: видно, как на склоне горы над зданием поднимаются густые клубы черного дыма.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), огонь охватил второй этаж и крышу строящегося двухэтажного здания
К счастью, пострадавших нет.
Полная ликвидация зафиксирована в 13:28.
Несколько дней ранее, 3 ноября, частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби.
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