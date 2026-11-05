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Происшествия

Черный дым переполошил алматинцев: в ДЧС рассказали о пожаре на склоне горы

Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 13:39 Фото: Zakon.kz
В Алматы в Медеуском районе сегодня, 5 ноября 2026 года, произошел пожар на территории садоводческого товарищества "Зеленстрой", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия: видно, как на склоне горы над зданием поднимаются густые клубы черного дыма.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), огонь охватил второй этаж и крышу строящегося двухэтажного здания

К счастью, пострадавших нет.

Полная ликвидация зафиксирована в 13:28.

Несколько дней ранее, 3 ноября, частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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