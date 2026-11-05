Черный дым переполошил алматинцев: в ДЧС рассказали о пожаре на склоне горы

Фото: Zakon.kz

В Алматы в Медеуском районе сегодня, 5 ноября 2026 года, произошел пожар на территории садоводческого товарищества "Зеленстрой", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия: видно, как на склоне горы над зданием поднимаются густые клубы черного дыма. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Алматы (@typical_almata) По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), огонь охватил второй этаж и крышу строящегося двухэтажного здания К счастью, пострадавших нет. Полная ликвидация зафиксирована в 13:28. Несколько дней ранее, 3 ноября, частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби.



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