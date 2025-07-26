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Происшествия

Проникал на серверы иностранных компаний: казахстанца подозревают в серии киберпреступлений

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 10:32 Фото: freepik
Подозреваемого в серии компьютерных преступлений казахстанца задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета национальной безопасности, мужчина проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.

"В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые использовались им для совершения кибератак", – пояснили в КНБ.

Ранее в Комитете национальной безопасности заявили о задержании сотрудника Министерства энергетики РК. Его подозревают в коррупции.

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Андрей Дюсупов
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