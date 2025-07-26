Проникал на серверы иностранных компаний: казахстанца подозревают в серии киберпреступлений
Фото: freepik
Подозреваемого в серии компьютерных преступлений казахстанца задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета национальной безопасности, мужчина проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.
"В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые использовались им для совершения кибератак", – пояснили в КНБ.
Ранее в Комитете национальной безопасности заявили о задержании сотрудника Министерства энергетики РК. Его подозревают в коррупции.
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