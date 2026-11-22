В Караганде на проспекте Бухар-Жырау произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. В результате столкновения двух водителей доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия ранее разошлись в социальных сетях. Судя по записи, водитель кроссовера притормозил в крайнем правом ряду перед припаркованными машинами, когда в него на высокой скорости врезалась легковушка.

После первого удара автомобиль продолжил движение и задел еще несколько машин. Машины получили серьезные повреждения, в том числе разбитую переднюю часть и помятую крышу у одного из авто.

Как уточнили 22 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась 21 ноября около 16:04.

"На проспекте Бухар-Жырау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин: Lada Priora, Chery, Kia Optima и Chevrolet Aveo. В результате ДТП водители автомашин Lada Priora и Chery доставлены в медицинское учреждение", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.

Факт аварии зарегистрирован в полиции, стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Между тем в Костанае автомобиль после столкновения вылетел с дороги и врезался в дерево. Среди пострадавших есть несколько человек, включая 12-летнего ребенка.