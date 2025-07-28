1,7 млрд тенге на продаже тел: в Казахстане раскрыли сеть по торговле людьми

В Казахстане пресечена деятельность преступных групп, связанных с преступлениями в сфере торговли людьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел РК:

"В результате совместных оперативных действий подразделений по борьбе с организованной преступностью и органов прокуратуры Астаны и Северо-Казахстанской области на территории Республики Казахстан пресечена деятельность двух преступных групп, причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми. Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов".

По предварительным данным, ежедневный доход группы составлял до 1,5 млн тенге, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил 1,7 млрд тенге. Это, как считают в МВД РК, свидетельствует о масштабности и высокой степени организованности преступной сети.

"В ходе проведенных обысков изъяты денежные средства, банковские карты, автомобили, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители информации. В отношении основных фигурантов и их сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба МВД РК

Досудебные расследования ведутся по статьям Уголовного кодекса РК за преступления, связанные с торговлей людьми, а также созданием и участием в организованной преступной группе. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

МВД Республики Казахстан совместно с другими заинтересованными государственными органами продолжает активную работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, используемых для противоправной деятельности.

4 июля 2025 года стало известно, что Интерпол спас казахстанку из рабства в Камбодже.