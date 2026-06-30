30 лет в рабстве: в Европе раскрыли сеть торговли людьми

В Португалии и Испании раскрыта сеть торговли людьми, которая, по данным полиции, действовала на протяжении десятилетий и эксплуатировала уязвимых людей, завербованных в районе Коимбры под предлогом работы в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Сmjornal со ссылкой на правоохранительные органы, жертв удерживали в неволе и заставляли работать в тяжелых условиях на сельскохозяйственных угодьях. Одним из пострадавших стал 63-летний мужчина, который, по данным следствия, находился в рабстве около 30 лет и был освобожден в ходе операции Mãos Livres, проведенной судебной полицией центра Португалии совместно с Гражданской гвардией Испании.

Его удерживали в пристройке, запертой на замок, ограничивая передвижение, доступ к медицинской помощи, полноценному питанию и информации. По данным следствия, мужчина не имел контакта с внешним миром и даже не знал, кто является президентом страны. Все заработанные им средства присваивались подозреваемыми.

Во время той же операции был освобожден еще один мужчина, 53 лет, который, по данным полиции, провел в неволе около 15 лет. Обеих жертв после освобождения доставили в Португалию и разместили в учреждении поддержки пострадавших от торговли людьми.

Следствие утверждает, что схема включала использование фиктивных трудовых договоров и регистраций в системе соцобеспечения Испании, что позволяло злоумышленникам получать доступ к зарплатам и социальным выплатам жертв. Также на их имена оформлялись банковские счета и транспортные средства, что затрудняло выявление преступной деятельности.

В рамках расследования были задержаны пять человек. Трое подозреваемых были арестованы в Испании и готовятся к экстрадиции в Португалию, еще двое – в Португалии. Один из задержанных ранее уже был судим за аналогичные преступления.

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