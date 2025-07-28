Женщину вытащили из горящей квартиры в Алматинской области

Сегодня, 28 июля 2025 года, в экстренные службы ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в селе Отеген Батыр Илийского района, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Прибыв на место, они обнаружили возгорание в комнате и частично на балконе квартиры на третьем этаже.

"Сотрудники МЧС при помощи спасательного колпака спасли одного человека. Еще 13 человек были эвакуированы по лестничному пролету. В медицинской помощи никто не нуждался", – рассказали в МЧС.

Вместе с тем из квартиры был своевременно вынесен газовый баллон объемом 27 литров.

Пожар был ликвидирован до распространения на другие помещения.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожар произошел в одном из торгово-развлекательных центров Караганды.