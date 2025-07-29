Котенок застрял в моторном отсеке автомобиля в Кызылорде

Фото: pixabay

В Кызылорде на пульт 112 поступило сообщение о том, что котенок застрял в обшивке моторного отсека автомобиля. На место происшествия выехали спасатели, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, чтобы извлечь животное, спасатели применили специальное оборудование. "В ходе спасательной операции кошка не пострадала и была благополучно передана владельцу. МЧС напоминает: будьте внимательны к своим питомцам и в случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112", – отметили в министерстве. Ранее сообщалось, что спасатели защитили от взрыва жителей Костанайской области.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также Происшествия В Алматы 19-летний парень погиб во время пожара на птицефабрике