Котенок застрял в моторном отсеке автомобиля в Кызылорде
Фото: pixabay
В Кызылорде на пульт 112 поступило сообщение о том, что котенок застрял в обшивке моторного отсека автомобиля. На место происшествия выехали спасатели, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, чтобы извлечь животное, спасатели применили специальное оборудование.
"В ходе спасательной операции кошка не пострадала и была благополучно передана владельцу. МЧС напоминает: будьте внимательны к своим питомцам и в случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что спасатели защитили от взрыва жителей Костанайской области.
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