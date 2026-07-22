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Происшествия

Рыбалка обернулась ловушкой: автомобиль застрял на берегу Есиля

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 19:17 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт "112" поступило сообщение о том, что вблизи села Красный Яр Кызылжарского района на берегу реки Есиль застрял легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, граждане прибыли для рыбной ловли, однако при движении по грунтовой дороге транспортное средство увязло и не смогло самостоятельно продолжить движение.

"К месту происшествия выехали сотрудники МЧС. По прибытии спасатели оценили обстановку и приступили к проведению аварийно-спасательных работ. С использованием специального оборудования автомобиль был успешно извлечен из труднопроходимого участка", – говорится в сообщении.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее спасатели помогли туристу, который травмировал ногу в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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