Рыбалка обернулась ловушкой: автомобиль застрял на берегу Есиля
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт "112" поступило сообщение о том, что вблизи села Красный Яр Кызылжарского района на берегу реки Есиль застрял легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, граждане прибыли для рыбной ловли, однако при движении по грунтовой дороге транспортное средство увязло и не смогло самостоятельно продолжить движение.
"К месту происшествия выехали сотрудники МЧС. По прибытии спасатели оценили обстановку и приступили к проведению аварийно-спасательных работ. С использованием специального оборудования автомобиль был успешно извлечен из труднопроходимого участка", – говорится в сообщении.
Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее спасатели помогли туристу, который травмировал ногу в горах Алматы.
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