Рыбалка обернулась ловушкой: автомобиль застрял на берегу Есиля

На пульт "112" поступило сообщение о том, что вблизи села Красный Яр Кызылжарского района на берегу реки Есиль застрял легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, граждане прибыли для рыбной ловли, однако при движении по грунтовой дороге транспортное средство увязло и не смогло самостоятельно продолжить движение.

"К месту происшествия выехали сотрудники МЧС. По прибытии спасатели оценили обстановку и приступили к проведению аварийно-спасательных работ. С использованием специального оборудования автомобиль был успешно извлечен из труднопроходимого участка", – говорится в сообщении.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее спасатели помогли туристу, который травмировал ногу в горах Алматы.