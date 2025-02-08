На трассе около Аркалыка застрял автомобиль скорой помощи, который вез подростка
Фото: скриншот видео
На пульт 112 Костанайской области поступило сообщение о том, что в 80 км от города Аркалыка на трассе областного значения Аулиеколь – Жалдама в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи, в котором находилась пациентка, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС, на высокопроходимой технике добравшись до места, эвакуировали 17-летнюю пациентку и медицинских работников в больницу г. Аркалыка.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырем жителям Костанайской области, застрявшим в снежном заносе.
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