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Происшествия

На востоке Казахстана бывший муж отрезал ухо матери шестерых детей

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:21 Фото: unsplash
В селе Самарское Восточно-Казахстанской области казахстанец напал с ножом на экс-супругу. Подробности происшествия озвучили Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).

Изначально информация была размещена в Telegram-канале "За нами уже выехали". В публикации отмечалось, что во время нападения мужчина отрезал женщине, воспитывающей шестерых несовершеннолетних детей, ухо.

Согласно данным стражей порядка, инцидент произошел еще 25 июля 2026 года. В тот же день был задержан 51-летний житель села, бывший супруг пострадавшей.

"В настоящее время он находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, вынесено защитное предписание, запрещающее любые контакты с потерпевшей".Пресс-служба ДП ВКО

Примечательно, что ранее по заявлениям потерпевшей мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Также он лишен родительских прав.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции".Пресс-служба ДП ВКО

3 августа в Актау мужчина был наказан за нападение на девушку. Он угрожал ее изнасиловать.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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