Нападение на АЗС: ранившего ножом байкера осудили на длительный срок

Суд вынес приговор по делу о покушении на убийство на заправке в Жамбылской области. В апреле текущего года мужчина набросился на байкера и несколько раз ранил его ножом, сообщает Zakon.kz.

Происшествие на АЗС вызвало общественный резонанс. После нападения байкеру понадобилась охрана.

Как сообщили в пресс-службе суда Жамбылской области, рассмотрено уголовное дело в отношении жителя области Ә., которого обвинили в незаконном ношении холодного оружия и в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ст. 287 ч.1, ст. 24 ч. 3 – ст. 99 ч. 2 п. 9) УК РК).

"В апреле 2025 года подсудимый, находясь на автозаправочной станции в Меркенском районе, незаконно храня при себе холодное оружие в виде ножа, при выходе с АЗС столкнулся с потерпевшим Я. Подсудимый Ә., используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений с применением ножа с прямым преступным умыслом на убийство подошел сзади к потерпевшему Я. и нанес ему два ножевых непроникающих колюще-режущих ранения в спину и в правую сторону груди. Находящиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться. Таким образом, Ә. не удалось довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам", – установлено судом во время расследования дела.

Отмечается, что вина доказана показаниями подсудимого, потерпевшего и свидетелей, а также заключениями экспертов, видеозаписью происшествия и другими вещественными доказательствами.

Во время рассмотрения дела прокурор просил назначить подсудимому согласно ст. 287 ч.1 УК РК штраф в размере 100 МРП = 393 200 тенге, ст. 24 ч. 3 и ст. 99 ч. 2 п. 9 УК РК – 15 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона требовала суд назначить суровое наказание в виде лишения свободы и взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге и материального ущерба в размере 1,3 млн тенге.

Во время процесса подсудимый Ә. раскаялся, но свою вину не признал.

Судья озвучила решение суда:

"Санкция ст. 287 ч. 1 УК РК предусматривает штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо арест на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой. Санкция ст. 99 ч. 2 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой".

Но суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей, а отягчающие обстоятельства были не установлены.

В результате приговором суда гражданин Ә. признан виновным по ст. 287 ч. 1, ст. 27 ч. 3 – 99 ч. 2 п.9) УК РК, и ему путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 11 лет 3 месяца лишения свободы.

Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда 500 тыс. тенге и материального ущерба в размере более 1,3 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Об инциденте на заправочной станции стало известно 14 апреля. В Жамбылской области на иностранного гражданина было совершено нападение с ножом. 32-летний пострадавший был доставлен в больницу. По словам врачей, у пострадавшего диагностировали колото-резаные раны грудной клетки и поясничной области.

Вскоре подозреваемого задержали, а ход расследования взял на особый контроль министр внутренних дел РК.