Жительница Жанаозена незаконно передала руль нетрезвому человеку

В Жанаозене на 20 суток арестовали женщину из-за того, что она дала управлять автомобилем человеку в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жанаозенского городского суда рассказали, что административное дело в отношении гражданки "Д." рассмотрено по факту передачи транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения (ст. 608 ч. 6 КоАП).

"Несмотря на постановление Жанаозенского городского суда от 22 января 2025 года о лишении права управлять транспортным средством сроком на 7 лет по ст. 608 ч.1 КоАП, гражданка "Д." передала управление транспортным средством "К.", находившемуся в состоянии легкого опьянения". Пресс-служба Жанаозенского городского суда

Это правонарушение подтверждено не только объяснением женщины, но и электронным протоколом об административном правонарушении, а также постановлением Жанаозенского городского суда.

Жительница Жанаозена признала свою вину и чистосердечно раскаялась.

"Санкция ст. 608 ч. 6 КоАП предусматривает наказание в виде ареста сроком на 20 суток. Суд признает чистосердечное раскаяние правонарушителя смягчающим обстоятельством административного правонарушения. Обстоятельств, отягчающих административный проступок, не установлено. Постановлением суда "Д." признана виновной по ст. 608 ч.6 КоАП и ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток", – гласит решение суда.

Постановление вступило в законную силу.

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