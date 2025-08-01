#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
543.24
619.89
6.78
Происшествия

Жительница Жанаозена незаконно передала руль нетрезвому человеку

автомобиль и рулевое управление, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 23:12 Фото: pixabay
В Жанаозене на 20 суток арестовали женщину из-за того, что она дала управлять автомобилем человеку в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жанаозенского городского суда рассказали, что административное дело в отношении гражданки "Д." рассмотрено по факту передачи транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения (ст. 608 ч. 6 КоАП).

"Несмотря на постановление Жанаозенского городского суда от 22 января 2025 года о лишении права управлять транспортным средством сроком на 7 лет по ст. 608 ч.1 КоАП, гражданка "Д." передала управление транспортным средством "К.", находившемуся в состоянии легкого опьянения". Пресс-служба Жанаозенского городского суда

Это правонарушение подтверждено не только объяснением женщины, но и электронным протоколом об административном правонарушении, а также постановлением Жанаозенского городского суда.

Жительница Жанаозена признала свою вину и чистосердечно раскаялась.

"Санкция ст. 608 ч. 6 КоАП предусматривает наказание в виде ареста сроком на 20 суток. Суд признает чистосердечное раскаяние правонарушителя смягчающим обстоятельством административного правонарушения. Обстоятельств, отягчающих административный проступок, не установлено. Постановлением суда "Д." признана виновной по ст. 608 ч.6 КоАП и ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток", – гласит решение суда.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что правовое регулирование в сфере дорожной безопасности скорректировано с учетом правовых позиций Конституционного суда. Подробнее – в материале на сайте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Казахстанцев шокировало видео 17-летней девушки с мертвым котом
Происшествия
22:43, 01 августа 2025
Казахстанцев шокировало видео 17-летней девушки с мертвым котом
Ребенок в Темиртау выпал из окна третьего этажа
Происшествия
20:34, 01 августа 2025
Ребенок в Темиртау выпал из окна третьего этажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: