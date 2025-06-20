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Общество

В Алматы нетрезвый водитель вез детей в летний лагерь и попался полиции

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 00:06 Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудники полиции 20 июня остановили микроавтобус с детьми, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, инцидент произошел на проспекте Аль-Фараби во время рейдовой проверки автобусов, перевозящих детей в загородные лагеря Алматинской области. Один из водителей вызвал подозрения у инспекторов, и экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его организме.

Полицейские немедленно изъяли у него водительское удостоверение, а автобус отправили на штрафстоянку. Материалы дела направлены в специализированный суд Алматы для дальнейшего рассмотрения.


"Перевозка детей – это зона повышенной ответственности. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизни и здоровье несовершеннолетних. Такие действия будут пресекаться в рамках принципа "Закон и порядок", – подчеркнул начальник управления местной полицейской службы Алматы Серик Шумаев.

Полиция напоминает: при перевозке детей необходимо строго соблюдать все меры безопасности – от обязательного медицинского осмотра водителей до технической проверки транспорта и соблюдения маршрута.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Автобус протаранил легковушку, а затем врезался в здание в Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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