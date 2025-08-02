Казахстанка "нарисовала" справку и получила госжилье

Жительница Тараза незаконно получила квартиру от государства, оформив поддельные документы. Более подробно о случившемся рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Известно, что эту историю удалось узнать после проверки отдела жилищных отношений акимата Тараза.

Как оказалось, гражданка "С" представила поддельную справку.

"Выдав себя за государственного служащего, получила двухкомнатную квартиру из государственного жилищного фонда в микрорайоне "Ұлы Дала" города. Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, представленная справка оказалась поддельной". Прокуратура Жамбылской области

22 июля 2025 года по данному факту мошенничества полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК.

В настоящее время проводится процедура возврата недвижимого имущества в государственный фонд, которое впоследствии будет предоставлено нуждающимся в жилье.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

31 июля 2025 года заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на опасения казахстанцев, что жилье подорожает на фоне принятия нового Налогового кодекса.