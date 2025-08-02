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События

Казахстанка "нарисовала" справку и получила госжилье

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:45 Фото: freepik
Жительница Тараза незаконно получила квартиру от государства, оформив поддельные документы. Более подробно о случившемся рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Известно, что эту историю удалось узнать после проверки отдела жилищных отношений акимата Тараза.

Как оказалось, гражданка "С" представила поддельную справку.

"Выдав себя за государственного служащего, получила двухкомнатную квартиру из государственного жилищного фонда в микрорайоне "Ұлы Дала" города. Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, представленная справка оказалась поддельной".Прокуратура Жамбылской области

22 июля 2025 года по данному факту мошенничества полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК.

В настоящее время проводится процедура возврата недвижимого имущества в государственный фонд, которое впоследствии будет предоставлено нуждающимся в жилье.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

31 июля 2025 года заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на опасения казахстанцев, что жилье подорожает на фоне принятия нового Налогового кодекса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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