В Мангистауской области свадьба обернулась массовой дракой – видео

В Мангистауской области торжество завершилось скандалом – свадьба в Мунайлинском районе переросла в уличную драку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 августа пишет Lada.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Инцидент произошел 31 июля. Между гостями мероприятия вспыхнул словесный конфликт, который вскоре вылился в потасовку. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как несколько молодых людей в белых рубашках дерутся прямо на проезжей части.

Как уточнили в полиции, все участники драки установлены – это молодые люди 2004-2005 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство").

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Акмолинской области сельский аким уволен за пьяную драку.

