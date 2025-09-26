В массовой драке в Мангистауской области погиб парень

В результате массовой потасовки в поселке Бейнеу погиб 17-летний житель Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских, на 17-летнего парня наехал автомобиль, в которой находился один из участников потасовки. В самой драке участвовали 15 человек, передает "Astana TV".

Со слов правоохранителей, четверо из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям:

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть;

хулиганство.

Также известно, что родители задержанных написали заявление на правоохранителей, обвинив их жестокости по отношению к задержанным.

"Управлением досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. По результатам будет установлено, дана правовая оценка в отношении сотрудников полиции. Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ней уже будет определено отчего умер потерпевший. Либо от удара подростков, либо от наезда машины. Тогда мы уже будем давать точную, правильную оценку в отношении этих подростков", – рассказал начальник первого управления прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов.

