Происшествия

В массовой драке в Мангистауской области погиб парень

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 05:15 Фото: Zakon.kz
В результате массовой потасовки в поселке Бейнеу погиб 17-летний житель Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских, на 17-летнего парня наехал автомобиль, в которой находился один из участников потасовки. В самой драке участвовали 15 человек, передает "Astana TV".

Со слов правоохранителей, четверо из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям:

  • причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть;
  • хулиганство.

Также известно, что родители задержанных написали заявление на правоохранителей, обвинив их жестокости по отношению к задержанным.

"Управлением досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. По результатам будет установлено, дана правовая оценка в отношении сотрудников полиции. Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ней уже будет определено отчего умер потерпевший. Либо от удара подростков, либо от наезда машины. Тогда мы уже будем давать точную, правильную оценку в отношении этих подростков", – рассказал начальник первого управления прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов.

24 сентября в результате ДТП в Акмолинской области погибла девочка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
