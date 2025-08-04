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Происшествия

Арестован 36-летний житель Талдыкоргана: полиция раскрыла причину

житель Талдыкоргана, сотрудники полиции, задержание, арест, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 11:14 Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области Жетысу провели успешную операцию по выявлению и пресечению канала сбыта наркотиков в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025", сообщает Zakon.kz.

Подробностями операции 4 августа 2025 года поделились в пресс-службе областного ДП:

"Оперативным путем была проведена контрольная закупка. В результате были приобретены две упаковки снеков, внутри которых находились зип-пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество оказалось марихуаной массой 2,5 грамма."

После установления личности подозреваемого – 36-летнего жителя Талдыкоргана – по месту его проживания был проведен обыск.

В ходе следственных действий изъяты 3 пластиковые и 4 полиэтиленовые упаковки с семенами неизвестного происхождения, самодельное курительное устройство, зип-пакет с порошком коричневого цвета, 7 бутылок с удобрениями, 2 горшка с растениями, визуально схожими с каннабисом.

Согласно экспертизе, изъятые растения оказались невысушенной коноплей (18 гр.), а также высушенной марихуаной (34 гр.) В материалах дела также фигурируют и другие производные каннабиса.

Кроме того, установлено, что в жилом доме подозреваемого действовала своего рода фитолаборатория, оборудованная для культивации наркотикосодержащих растений с использованием удобрений и специального освещения.

"Выращенная продукция впоследствии сбывалась потребителям, в том числе с маскировкой под продукты питания. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый заключен под стражу".Пресс-служба ДП области Жетысу

Как напомнили стражи порядка, за незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии с Уголовным кодексом РК такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее в КНБ заявили о задержании вице-министра транспорта. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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