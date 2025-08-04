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Происшествия

19-летним туристкам потребовалась помощь спасателей в ущелье Аюсай

туристы потерялись в ущелье Аюсай, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 06:59 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 3 августа группа туристов из шести человек в возрасте от 17 до 21 года совершала поход к ущелью Аюсай. Однако, когда основная часть пошла на спуск к поляне Три медведя, задержавшиеся девушки попали под дождь и не смогли спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, ночью сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС эвакуировали двух 19-летних девушек с горного склона, высота которого достигает 1600 м, и доставили их до визит-центра, где передали обеспокоенным родственникам.

МЧС напоминает: перед выходом в горы обязательно проверяйте прогноз погоды и рассчитывайте маршрут с учетом опыта и физических возможностей участников.

Ранее туристы из Канады поблагодарили красавицу-полицейского на Алаколе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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