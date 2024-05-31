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Пенсионерка в ВКО провалилась в погреб и пролежала там несколько часов

пенсионерка упала в погреб, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 18:46 Фото: astana.tv
В 4 утра пенсионерка из поселка Первомайский в ВКО, спускаясь в погреб за вареньем, оступилась, упала и не смогла самостоятельно подняться. Только после обеда крики ее услышали соседи и вызвали сотрудников ДЧС и полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, пожилая женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.


"На место происшествия поспешили участковые инспекторы Азамат Балтабаев и Орал Азамбаев. Спасатели и полицейские с помощью веревок аккуратно вызволили пенсионерку из подгреба, передав врачам скорой", – сообщили в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот.


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